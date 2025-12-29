РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:30, 29 Декабрь 2025

    Бей своих, чтобы чужие боялись — президент Беларуси о падении во время хоккейного матча

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как чувствует себя после падения в ходе прошедшего в Минске хоккейного матча, передает агентство Kazinform.

    Фото: БелТА
    Фото: БелТА

    Как сообщает БелТА, 27 декабря команда главы государства провела хоккейный матч с соперниками из Брестской области. Позже в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как один из игроков президентской команды случайно сбил Лукашенко с ног. 

    Президент Беларуси рассказал, что чувствует себя хорошо и готовится к следующей игре.

    — Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре, — отметил Лукашенко. 

    Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок. 

