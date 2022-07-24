24 Июля 2022 12:30

Бетонное покрытие поднялось на автобане «Самара – Шымкент»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за сильной жары снова поднялось цементно-бетонное покрытие автобана, передает МИА «Казинформ».

Это случилось вчера. В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, что бетонное покрытие на дорожном полотне поднялось и препятствует движению транспортных средств.

«На а/д республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент» 2234 км, Темирланский район, в связи с повышением температуры воздуха (до+47с) поднялось цементно-бетонное покрытие. В настоящее время подрядной организацией ТОО «ПК ШымкентДорстрой» ведутся работы по устранению дефектов», - говорится в сообщении туркестанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В работах задействованы экскаватор, каток, КамАЗ, швонарезчик и 10 рабочих. До конца дня проезд будет полностью обеспечен, заверили в компании.

«Приносим извинения за временные неудобства в связи с этим и просим соблюдать безопасность дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и быть внимательными, не превышая пределов скорости», - добавили в «ҚазАвтоЖол».

В июне этого года на платном участке автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» трассы «Самара – Шымкент» треснула и поднялась цементно-бетонная плита.









Фото: facebook.com