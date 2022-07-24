Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Бетонное покрытие поднялось на автобане «Самара – Шымкент»
24 Июля 2022 12:30

Бетонное покрытие поднялось на автобане «Самара – Шымкент»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за сильной жары снова поднялось цементно-бетонное покрытие автобана, передает МИА «Казинформ».

Это случилось вчера. В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, что бетонное покрытие на дорожном полотне поднялось и препятствует движению транспортных средств.

«На а/д республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент» 2234 км, Темирланский район, в связи с повышением температуры воздуха (до+47с) поднялось цементно-бетонное покрытие. В настоящее время подрядной организацией ТОО «ПК ШымкентДорстрой» ведутся работы по устранению дефектов», - говорится в сообщении туркестанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В работах задействованы экскаватор, каток, КамАЗ, швонарезчик и 10 рабочих. До конца дня проезд будет полностью обеспечен, заверили в компании.

«Приносим извинения за временные неудобства в связи с этим и просим соблюдать безопасность дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и быть внимательными, не превышая пределов скорости», - добавили в «ҚазАвтоЖол».

В июне этого года на платном участке автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» трассы «Самара – Шымкент» треснула и поднялась цементно-бетонная плита.



Фото: facebook.com

Новости по теме
Пять человек погибли из-за пожара на фабрике фейерверков в Перу
Пожилой мужчина и его внучка утонули в реке Талас в Жамбылской области
Многодетного отца из Шымкента нашли мертвым на воинской службе в Семее
Читайте также
Скончался один из пострадавших в перестрелке в Алматинской области
Пять человек погибли из-за пожара на фабрике фейерверков в Перу
Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
Пожилой мужчина и его внучка утонули в реке Талас в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Джидду
Пожар на туристическом теплоходе произошел на Иссык-Куле
Более 100 детей родились по программе «Аңсаған сәби» в Туркестанской области
Перечень амбулаторного обеспечения дополнят 25 лекарствами для детей с орфанными заболеваниями
Популярное
1 Филиал университета Аризоны в Петропавловске примет первых студентов
2 Уехала из Центральной Азии полной надежд - первый заместитель Генсека ООН
3 Двое человек получили ранения в перестрелке в Алматинской области
4 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Украины
5 Любителей экстремальной езды оштрафовали в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив