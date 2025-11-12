Бетонная плита рухнула с крыши старого дома в Караганде

1 ноября в 10:30 утра с крыши дома № 2 по ул. Дюсембекова обрушилась парапетная плита размером 120×50 см и весом около 80 кг. На место выехали оперативно-спасательные службы МЧС, которые разобрали упавшие элементы и обезопасили крышу, устранив угрозу падения других плит.

По предварительной информации, причина ЧП — изношенность и ненадлежащее содержание кровли. Раствор под плитами растрескался и высох, что могло привести к их падению под воздействием ветра.

— Мы регулярно обследуем старые многоквартирные дома на предмет дефектов парапетных плит и других элементов фасада. В случае выявления угрозы немедленно принимаются меры по демонтажу или укреплению конструкций, — прокомментировали в жилищной инспекции Караганды.

По словам специалистов жилинспекции, в 2023 году в этом же районе были демонтированы 419 парапетных плит на четырех домах для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Согласно статье 36 Закона РК «О жилищных отношениях», ответственность за содержание общего имущества, включая кровлю, фасады и парапетные конструкции, несут собственники помещений.

Сейчас специалисты продолжают обследовать аналогичные дома на предмет дефектов крепления парапетных плит, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов и обеспечить безопасность жителей.

Напомним, в Павлодаре при обрушении здания строящейся школы пострадали несколько человек.