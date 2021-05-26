Бетонная плита поднялась на трассе Алматы - Хоргос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одном из участков бетонной трассы «Алматы – Шелек - Хоргос» снова образовались дефекты. Пользователи сети призывают водителей быть осторожными. В АО «НК «КазАвтоЖол» дали пояснение по ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с дефектами на трассе появилось в сети Instagram.

«Пусть водители будут осторожнее. Снова в Енбекшиказахском районе Алматинской области поднялась бетонная плита намного выше, чем было в прошлый раз! Если ехать от Алматы в сторону «Шелек - Хоргос», не доезжая Корамского поворота», - говорится в посте.





Алматинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» поясняет, что дефекты в виде вертикальных смещений цементобетонных плит и их коробления возникают чаще всего из-за производства работ (не на всю толщину были нарезаны деформационные (температурные) швы), либо при нагревании и резком охлаждении цементобетонное покрытие стремится изменить размеры. Но из-за физических параметров (сопротивления сил трения нижнего слоя грунта – основания) это становится затруднительным и в покрытии появляются температурные напряжения. К ним относят также напряжения в покрытии от неравномерного распределения температур по толщине, обуславливающего стремление его к короблению и противодействия этому собственного веса плиты. Алматинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», не снимая с себя ответственности за состояние автодорог, заверяет всех пользователей, что ремонтные работы по ликвидации дефектов будут завершены в течение трех дней. Приносим свои извинения за временные неудобства!», - ответили в компании.

Напомним, ранее пользователи сети также обсуждали образовавшиеся дефекты на одном из участков бетонной трассы «Алматы – Шелек - Хоргос». Тогда в АО «НК «КазАвтоЖол» назвали причину.