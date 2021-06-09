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    23:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Бэтмобиль сконструировал житель Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – 30-летний житель Темиртау Евгений Бондаренко создал бэтмобиль. На его конструирование у него ушло три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Евгений работает в сфере онлайн-торговли. С детства является фанатом фильма о Бэтмене и саги Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь».

    «Я с детства люблю фильмы, комиксы, где присутствуют необычные автомобили. С этого всё и началось. И я решил попробовать сконструировать бэтмобиль. Сначала начертил проект – прямо на полу у себя дома. А затем задумал воплотить его в реальность. Начал свой проект с одного заднего моста от грузового «Форда». А дальше использовал запчасти от других автомобилей», – рассказал Евгений.


    Бэтмобиль ещё до конца не завершён, но уже сейчас он может ездить. Тест-драйв автор проекта не проводил. Он намерен использовать своего необычного железного коня для участия в выставках.

    «В настоящее время я хочу заняться конструированием вездехода. У него должна быть очень высокая проходимость. Конечно, он будет проще, чем бэтмобиль», – поделился планами Евгений.


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