Бэтмобиль сконструировал житель Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – 30-летний житель Темиртау Евгений Бондаренко создал бэтмобиль. На его конструирование у него ушло три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Евгений работает в сфере онлайн-торговли. С детства является фанатом фильма о Бэтмене и саги Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь».

«Я с детства люблю фильмы, комиксы, где присутствуют необычные автомобили. С этого всё и началось. И я решил попробовать сконструировать бэтмобиль. Сначала начертил проект – прямо на полу у себя дома. А затем задумал воплотить его в реальность. Начал свой проект с одного заднего моста от грузового «Форда». А дальше использовал запчасти от других автомобилей», – рассказал Евгений.

Бэтмобиль ещё до конца не завершён, но уже сейчас он может ездить. Тест-драйв автор проекта не проводил. Он намерен использовать своего необычного железного коня для участия в выставках.

«В настоящее время я хочу заняться конструированием вездехода. У него должна быть очень высокая проходимость. Конечно, он будет проще, чем бэтмобиль», – поделился планами Евгений.