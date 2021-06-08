Беташар с участием свыше 50 гостей организовал сельчанин в Туркестанской области
Один из сельчан организовал в своем доме, расположенном в селе Шолаккорган, свадебное торжество «беташар» с участием свыше 50 приглашенных гостей.
По данному факту полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.
Всего же за 10 дней рейдовых отработок стражи порядка выявили 9 нарушений карантина, в том числе 6 «беташаров», 1 «кыз узату» и 1 «кудалык». Собранные материалы по данным фактам также направили в СЭС для принятия законного решения.
Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать требования карантина, носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.