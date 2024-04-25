В такое непростое время главное для нас — сохранять единство и сплоченность. Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество, отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

— Как я уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию. Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты. В судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания. История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Как подчеркнул Президент РК, гюбой кризис несет не только испытания, но и раскрывает в каждом из нас скрытые силы и способности, создает новые возможности.

— Рано или поздно все, что так или иначе мешает нашему прогрессу, будет смыто потоком истории и уйдет в небытие. Поэтому нынешнее природное бедствие — не повод для депрессии и уныния. Путь к прогрессу всегда извилист и тернист. Но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни. «Алапат тасқын» должен стать своеобразным водоразделом, отделяющим нас от эпохи «потерянного времени» и мнимых достижений. Совсем скоро вода отступит и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач.

— Во-первых, в период наводнения укрепилось единство нашего народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников.



Во-вторых, конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач.



После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик. В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию, — отметил Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну.