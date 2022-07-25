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Беспредел устроили участники кокпара в Талгаре
25 Июля 2022 16:16

Беспредел устроили участники кокпара в Талгаре

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Наездники устроили конную игру кокпар на одной из улиц Талгара, тем самым создав затор транспортному потоку и нарушая общественный порядок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как всадники соревнуются на проезжей части.

«Как правило, кокпар в населенных пунктах большинство осуждают, но находятся и те, кто поощряет. Здесь следует разграничивать, патриотизм и уважение к национальным традициям с общественным порядком и безопасностью. Поэтому из года в год мы призываем проводить подобные игры в полях, как это принято исторически», - говорится в посте.

В департамента полиции Алматинской области сообщили, что группа всадников устроила неуправляемые скачки 24 июля с 19:00 до 20:00

«Всадники участвовали в национальной игре кокпар, организованной 50-летним жителем поселка Кендала по случаю собственного юбилея. Игра не была санкционирована акиматом. Конные состязания, начавшиеся на территории одного из фермерских хозяйств, вышли из под контроля и перенеслись на городские улицы», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время полицией установлены практически все нарушители. 10 из них задержаны и привлечены к ответственности по статьям 434, 593 и 614 КоАП.

В мае этого года участников хулиганского кокпара арестовали на 10 суток в Алматинской области. Тогда группа всадников играла в кокпар в центре Каскелена, мешая движению автомашин и причиняя им механические повреждения.

Также в конце марта полиция Алматинской области привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Тогда игра проходила на оживленной трассе.


Кадр из видео

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Автор:
Корреспондент
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