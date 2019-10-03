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Беспрецедентным случаем назвала Гульжан Карагусова соцвыплаты в РК

3 Октября 2019 13:52
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Беспрецедентным случаем назвала Гульжан Карагусова соцвыплаты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Гульжан Карагусова высказала свое мнение касательно адресной социальной помощи в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я сама все деньги подсчитаю. У нас вообще беспрецедентный случай. За всю историю независимости Казахстана столько людей, получающих адресную социальную помощь, никогда не было – почти 2 млн или 1,8 млн тенге. У нас всего 8 миллионов работоспособных. И опять я говорю: это деньги налогоплательщиков», - сказала Гульжан Карагусова на презентации уточнения Республиканского бюджета на 2019 год.

Она вспомнила аналогичную ситуацию в середине 2000-х.

«В 2007 году, когда я как министр уходила, положение было аховое. Тогда действительно не было рабочих мест, не было денег, но мы довели эту цифру с 1,5 млн до 500 тысяч. Что произошло за время, когда работали огромные программы занятости?» - отметила депутат.

Мажилисвумен перечислила различные программы занятости, которые в разное время запускались в стране.

«Мы без конца отдавали «Атамекену» на обучение, переобучение и микрокредиты. У нас вторую пятилетку госпрограммы индустриально-инновационного развития запустили - 1200 предприятий открыли. Мы без конца повышаем заработную плату. Что произошло? Кто за это все ответит? Поэтому мне к рабочей группе предоставьте расчеты: сколько было потрачено на так называемые программы занятости, об эффективности которых мы неоднократно ставили вопрос, сколько было за этот период микрокредитов, а анализ мы сами сделаем», - заключила Г. Карагусова.

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Ключевые слова: Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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