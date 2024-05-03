Беспорядки в Париже: 12 полицейских и жандармов ранены, 45 человек арестованы

В среду по всей Франции прошли демонстрации по случаю праздника Дня труда, который отмечается в стране 1 мая. В Париже и других крупных городах митинги переросли в столкновение с полицией, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По данным МВД и главного управления полиции, во Франции в первомайских демонстрациях участвовало в общей сложности 121 тысяч человек, в том числе 18 тысяч в Париже. При этом сами профсоюзы насчитали «более 200 тысяч» демонстрантов в стране.

В столице многочисленная колонна демонстрантов начала шествие после 14:00 часов дня с площади Республики во главе с несколькими представителями профсоюзов.

Основные требования профсоюзов — повышение заработных плат, прекращение огня в Газе, «более сильная» Европа. Лозунгов и призывов стало больше в отличие от прошлого года, когда демонстранты протестовали против принятия пенсионной реформы, которая увеличила возраст выхода на пенсию.

Перед началом манифестации полиция задержала 15 человек. Столкновения, спровоцированные движениями «антифа», вспыхнули также в городах Нант и Лион, где были арестованы 17 человек.

К общественным акциям присоединились пропалестинские активисты, что заметно пополнило ряды шествий, особенно в столице Франции.

Manifs du #1ermai : peu de monde dans la rue, mais toujours dans l’esprit de destruction qui se banalise à gauche.

En 2019, des manifestants avaient brûlé l’atelier de cette restauratrice de vitraux. Cette fois, c’est seulement sa camionnette et ses outils. Triste. pic.twitter.com/pRy3niYA1m — Aurélien Véron (@aurelien_veron) May 2, 2024

Свое участие в акции также приняли противники Олимпийских игр, некоторые из которых демонстративно сожгли «олимпийские кольца» во время парижского шествия.

Префектура полиции города Парижа сообщила, что среди участников акции были радикальные элементы, владевшие в том числе холодным оружием: ножами и кастетами.

Во время прохождения демонстрации некоторые участники громили стеклянные витрины и автобусные остановки. Когда французские полицейские попытались их остановить, протестующие начали забрасывать их петардами, фейерверками, камнями уличной брусчатки.

В результате полиция Франции сообщила о 12 раненых сотрудниках полиции и жандармерии, в ходе обеспечения порядка 1 мая. Задержано 45 участников беспорядков.





