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    18:33, 02 Май 2024 | GMT +6

    Беспорядки в Париже: 12 полицейских и жандармов ранены, 45 человек арестованы

    Столкновения с полицией на 1 мая в Париже
    Фото: скрин из видео Le Parisien/Х

    В среду по всей Франции прошли демонстрации по случаю праздника Дня труда, который отмечается в стране 1 мая. В Париже и других крупных городах митинги переросли в столкновение с полицией, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным МВД и главного управления полиции, во Франции в первомайских демонстрациях участвовало в общей сложности 121 тысяч человек, в том числе 18 тысяч в Париже. При этом сами профсоюзы насчитали «более 200 тысяч» демонстрантов в стране.

    В столице многочисленная колонна демонстрантов начала шествие после 14:00 часов дня с площади Республики во главе с несколькими представителями профсоюзов.

    Основные требования профсоюзов — повышение заработных плат, прекращение огня в Газе, «более сильная» Европа. Лозунгов и призывов стало больше в отличие от прошлого года, когда демонстранты протестовали против принятия пенсионной реформы, которая увеличила возраст выхода на пенсию.

    Перед началом манифестации полиция задержала 15 человек. Столкновения, спровоцированные движениями «антифа», вспыхнули также в городах Нант и Лион, где были арестованы 17 человек.

    К общественным акциям присоединились пропалестинские активисты, что заметно пополнило ряды шествий, особенно в столице Франции.

    Свое участие в акции также приняли противники Олимпийских игр, некоторые из которых демонстративно сожгли «олимпийские кольца» во время парижского шествия.

    Префектура полиции города Парижа сообщила, что среди участников акции были радикальные элементы, владевшие в том числе холодным оружием: ножами и кастетами.

    Во время прохождения демонстрации некоторые участники громили стеклянные витрины и автобусные остановки. Когда французские полицейские попытались их остановить, протестующие начали забрасывать их петардами, фейерверками, камнями уличной брусчатки.

    В результате полиция Франции сообщила о 12 раненых сотрудниках полиции и жандармерии, в ходе обеспечения порядка 1 мая. Задержано 45 участников беспорядков.


    Теги:
    Франция Полиция Европа Видео Общество Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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