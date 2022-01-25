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Беспорядки в Алматы: зарегистрировано более 1400 уголовных дел

25 Января 2022 12:15
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Беспорядки в Алматы: зарегистрировано более 1400 уголовных дел

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы продолжает работу по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, связанных с январскими событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня в едином реестре досудебных расследований департаментом полиции и его территориальными подразделениями зарегистрировано 1481 уголовное дело. Из них по фактам кражи чужого имущества – 1213, умышленному уничтожению чужого имущества – 46, незаконному хранению оружия и боеприпасов – 41», – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram .

По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны 236 человек. Из них в отношении 214 судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении».

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями из незаконного оборота нами изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тысяч боеприпасов. В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества. В настоящее время следственными подразделениями департамента полиции из общего числа поврежденных объектов 97% осмотрены. Работа в данном направлении находится на стадии завершения», – заключил Абдрахманов.


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#Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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