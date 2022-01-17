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Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО

17 Января 2022 10:31
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Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал о работе по восстановлению общественной безопасности в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе выступления на аппаратном совещании он отметил, что на сегодня в городе ситуация стабильная. С первых дней создана оперативная группа из числа наиболее опытных правоохранительных органов.

«На сегодня расследуется 405 уголовных дел. Принимаются все меры по усмотрению заключения всех бандитов и террористов. Изымаются улики... Прокуратура работает вместе с уполномоченным по правам человека, неправительственными организациями, адвокатской коллегией для обеспечения конституционных прав граждан на всех этапах уголовного процесса. Реагируем на все обращения граждан. У нас работает горячая линия», - сказал прокурор города.

Он также отметил, что в целях исполнения поручения Президента в части смягчения оказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств, из изоляторов отпущено 91 лицо, смягчены наказание 100 лицам в административном порядке. Эта работа будет продолжена.

Кроме того, создан интернет-ресурс «Стоп терроризму», где жители могут поделиться анонимно с видео или фотофиксацией.

Прокурор также добавил, что в городе наибольший ущерб несут предприниматели. Все силы прокуратуры брошены на то, чтобы провести быстрые осмотры. На сегодня 70% объектов уже осмотрены.


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#Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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