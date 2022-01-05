Беспорядки в Алматы: названо число пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о пострадавших в результате массовых беспорядков в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья Алматы, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.

«Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семь пострадавших, из них четыре сотрудники полиции. Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица», - проинформировали в УОЗ.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.





Фото: reuters.com