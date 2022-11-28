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Беспорядки после матча сборных Бельгии и Марокко произошли в Брюсселе

28 Ноября 2022, 06:31
Беспорядки после матча сборных Бельгии и Марокко произошли в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В районе Южного вокзала бельгийской столицы группы молодежи подожгли несколько электрических самокатов, повредили автомобили и бросали бутылки в силы полиции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Беспорядки вспыхнули после футбольного матча чемпионата мира, в котором сборная Бельгии проиграла команде из Марокко.

Как показывает местное телевидение, полиция применила водомет для разгона хулиганов и призвала жителей Брюсселя избегать района беспорядков и прилегающих улиц. Было также остановлено трамвайное и автобусное движение в указанном районе.

Мэр города Филипп Клоуз также обратился к жителям с просьбой не выходить в центр Брюсселя.

«Я решительно осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем», - написал он в Twitter. - Полиция делает все возможное для поддержания общественного порядка. Я также попросил их произвести административные аресты участников беспорядков».



Фото: sports.kz


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