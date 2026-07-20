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    Беспорядки начались в Буэнос-Айресе после поражения сборной Аргентины

    После поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Буэнос-Айресе вспыхнули беспорядки, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Business Standard

    Беспорядки начались в Буэнос-Айресе после поражения сборной Аргентины
    Фото: Roya News

    Тысячи болельщиков собрались у Обелиска в центре Буэнос-Айреса — традиционного места проведения футбольных торжеств в аргентинской столице, чтобы посмотреть финальный матч. В целом обстановка оставалась спокойной, однако незадолго до полуночи группа фанатов попыталась прорвать защитное ограждение вокруг памятника.

    Ситуация обострилась после того, как некоторые участники акции начали бросать в сотрудников полиции стеклянные бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

    В результате столкновений полиция задержала как минимум 15 человек. Также сообщается о нескольких пострадавших.

    Напомним, сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира по футболу, уступив в финале ЧМ-2026 команде Испании.

    FIFA 2026 Аргентина В мире Чемпионат мира по футболу массовые беспорядки
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор