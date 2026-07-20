Беспорядки начались в Буэнос-Айресе после поражения сборной Аргентины

После поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Буэнос-Айресе вспыхнули беспорядки, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Business Standard .

Тысячи болельщиков собрались у Обелиска в центре Буэнос-Айреса — традиционного места проведения футбольных торжеств в аргентинской столице, чтобы посмотреть финальный матч. В целом обстановка оставалась спокойной, однако незадолго до полуночи группа фанатов попыталась прорвать защитное ограждение вокруг памятника.

Ситуация обострилась после того, как некоторые участники акции начали бросать в сотрудников полиции стеклянные бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

В результате столкновений полиция задержала как минимум 15 человек. Также сообщается о нескольких пострадавших.

Напомним, сборная Аргентины не смогла защитить титул чемпиона мира по футболу, уступив в финале ЧМ-2026 команде Испании.



