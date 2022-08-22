Бесплатным питанием обеспечат 140 тыс. школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 сентября этого года учащиеся 1-4 классов государственных школ будут обеспечены бесплатным питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября текущего года учащиеся 1-4 классов государственных школ будут обеспечены бесплатным питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года выделено 5,3 млрд тенге. Планируем обеспечить питанием 140 тыс. детей», - сказал заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы.

По его словам, за качество питания отвечает администрация школы, а контроль за этим будет осуществлять акимат города. Также будет создана специальная группа из числа родителей и сотрудников разных организаций.

Ранее сообщалось о том, как будет решаться вопрос с бесплатным горячим питанием школьников в Казахстане.

«Вопрос организации для каждого школьника бесплатного питания будет осуществляться поэтапно. Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно 150 млрд тенге, с 1-11 классы дополнительно более 380 млрд тенге ежегодно. Меры социальной поддержки Правительством планируется проработать в рамках Национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен Планом по проведению Года детей», - резюмировал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.