РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:18, 22 Август 2022 | GMT +6

    Бесплатным питанием обеспечат 140 тыс. школьников в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 сентября этого года учащиеся 1-4 классов государственных школ будут обеспечены бесплатным питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 сентября текущего года учащиеся 1-4 классов государственных школ будут обеспечены бесплатным питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года выделено 5,3 млрд тенге. Планируем обеспечить питанием 140 тыс. детей», - сказал заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы.

    По его словам, за качество питания отвечает администрация школы, а контроль за этим будет осуществлять акимат города. Также будет создана специальная группа из числа родителей и сотрудников разных организаций.

    Ранее сообщалось о том, как будет решаться вопрос с бесплатным горячим питанием школьников в Казахстане.

    «Вопрос организации для каждого школьника бесплатного питания будет осуществляться поэтапно. Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно 150 млрд тенге, с 1-11 классы дополнительно более 380 млрд тенге ежегодно. Меры социальной поддержки Правительством планируется проработать в рамках Национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен Планом по проведению Года детей», - резюмировал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.


    Теги:
    Алматы Образование
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!