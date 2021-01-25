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    10:50, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Бесплатным горячим питанием обеспечат учеников 1-2 классов в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Карагандинской области Жениса Касымбека с 1 февраля учеников 1-2 классов в школах будут кормить бесплатно. Кроме того, особое внимание в этом году в регионе уделят инклюзивному образованию, профориентации и всеобучу. Об этом и не только говорили на онлайн-совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках ГЧП начнётся реализация двух проектов, направленных на модернизацию и эксплуатацию столовых в 23 школах-интернатах области и 5 школах областного центра. Для удобства родителей и учащихся планируется внедрение проекта «E-Асхана». Он позволит вести безналичный расчёт, а родителям - контролировать расходы учащихся», - сообщила руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова.

    В этом году завершится строительство школ на станции Теректы города Жезказгана и в селе Киикты Шетского района. Будут построены школы для ликвидации трёхсменного обучения в посёлке Атасу Жанааркинского района и в 11а микрорайоне Караганды.

    «Завершится строительство детских садов в Сатпаеве и Жезказгане, дворцов детей и юношества в Караганде и Сатпаеве, спортивных залов в Сарани и Каражале», - добавила докладчик.

    Особое внимание уделят инклюзивному образованию. Планируется открытие 10 инклюзивных групп - в Караганде, Темиртау, Балхаше и Шетском районе. Начнёт работать ещё одна психолого-медико-педагогическая консультация в областном центре и кабинеты коррекции в Караганде и Сатпаеве.

    Что касается профориентационной работы среди школьников, планируется проведение профдиагностики 18 тысяч учащихся восьмых классов посредством цифровой системы KASIPTEST. Это позволит выявить их профессиональные склонности и способности.

    В течение года по области откроют 15 частных дошкольных организаций на 1 500 мест. Кстати, оценить качество дошкольных учреждений теперь можно онлайн. На платформе «Индиго» любой родитель по таким основным показателям, как питание, квалификация педагога и так далее, даст оценку детскому саду.

    «Непросто давать в период пандемии хорошее образование, но надо стараться. Президент принял Закон «О статусе педагога». Это говорит о том, что мы должны уделить большое внимание преподавательскому составу. Необходимо обеспечить их нормальными условиями труда. Но и педагоги должны в свою очередь быть профессионалами в своём деле. Если сегодня мы не дадим детям хорошего образования, то у них не будет нормального будущего», - подчеркнул Женис Касымбек.


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