Бесплатные показы мультфильмов тюркских стран организуют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане пройдут бесплатные показы лучших отечественных мультфильмов и тюркских стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что традиционный международный кинофестиваль анимационных фильмов ÁMEN (ÁMEN International Animation film festival) состоится 29-30 октября в Туркестане.

Бесплатный показ мультфильмов организован специально для жителей и гостей города в рамках фестиваля ÁMEN.

В нем примут участие отечественные и зарубежные мультипликаторы из тюркских стран - Азербайджана, Башкортостана (РФ), Кыргызстана, Татарстана (РФ), Таджикистана, Турции и Узбекистана.

По информации организаторов, в кинозале Kinopark в торговом центре «Khanshayim Plaza» 29 октября в 11:00 состоится просмотр мультфильма «Мұзбалақ», в 12:20 покажут мультфильм «Istanbul Muhafizlary», а в 13:55 начинается мультфильм «Күлтегін» и в 15:10 состоится показ мультфильма «Махамбет».

Гости фестиваля также смогут принять участие в мастер-классах от всемирно известных специалистов в области анимации и научиться тонкостям создания мультфильмов. Крупнейший фестиваль анимации Центральной Азии пройдет в комплексе Конгресс-холл города Туркестана в течение этих двух дней.