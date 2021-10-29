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    19:41, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бесплатные показы мультфильмов тюркских стран организуют в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане пройдут бесплатные показы лучших отечественных мультфильмов и тюркских стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что традиционный международный кинофестиваль анимационных фильмов ÁMEN (ÁMEN International Animation film festival) состоится 29-30 октября в Туркестане.

    Бесплатный показ мультфильмов организован специально для жителей и гостей города в рамках фестиваля ÁMEN.

    В нем примут участие отечественные и зарубежные мультипликаторы из тюркских стран - Азербайджана, Башкортостана (РФ), Кыргызстана, Татарстана (РФ), Таджикистана, Турции и Узбекистана.

    По информации организаторов, в кинозале Kinopark в торговом центре «Khanshayim Plaza» 29 октября в 11:00 состоится просмотр мультфильма «Мұзбалақ», в 12:20 покажут мультфильм «Istanbul Muhafizlary», а в 13:55 начинается мультфильм «Күлтегін» и в 15:10 состоится показ мультфильма «Махамбет».

    Гости фестиваля также смогут принять участие в мастер-классах от всемирно известных специалистов в области анимации и научиться тонкостям создания мультфильмов. Крупнейший фестиваль анимации Центральной Азии пройдет в комплексе Конгресс-холл города Туркестана в течение этих двух дней.


    Теги:
    Культура Туркестанская область Тюркский мир
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