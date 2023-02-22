Бесплатные лекарства на 23 млрд тенге получат алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в прошлом году для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС выделено финансирование на сумму 30,2 млрд тенге. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в рамках ГОБМП обеспечены более 215 тысяч пациентов, в рамках пакета ОСМС – более 240 тысяч взрослых пациентов, также свыше 38 тысяч детей. На 2023 год согласованы заявки на сумму, превышающую 23 млрд тенге. Поставка по ним начата с января по утвержденному графику», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Спикер напомнил, что при необходимости пациенты могут обратиться в контакт-центр СК-Фармации по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по короткому номеру 1439, который доступен как для городских, так и для мобильных телефонов. Все звонки бесплатны.