Бесплатные курсы обучения строительным специальностям открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят краткосрочные курсы по обучению строительным специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Центра занятости, курсы будут проводиться в течение трех месяцев по государственной программе «Енбек». Обучение бесплатное на базе Петропавловского строительно-экономического колледжа и ресурсного центра Петропавловского строительно-экономического колледжа.

Можно приобрести специальность сварщика, каменщика, плотника, слесаря, штукатура, слесаря-сантехника, печника.

«За время обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге, возмещаются расходы за прохождение медицинской справки №086 в размере двух МРП, или 5 834 тенге. По всем вопросам обращаться в Центр занятости населения ул. Театральная, 47, (7152) 39-09-66, 39-09-64», - говорится в объявлении, размещенном на сайте акимата Петропавловска.

Напомним, недавно на одном из заседаний акимата глава региона Кумар Аксакалов поручил найти сотрудников до начала строительного сезона. По его словам, область испытывает дефицит рабочих рук, особенно в строительной отрасли. По этой причине некоторые объекты подрядчики сдают не вовремя.

Строительные компании области заявили о том, что им не хватает более 200 специалистов разного профиля.