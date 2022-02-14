Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане каждый ребенок может посещать до двух спортивных секций или творческих кружков бесплатно по программе подушевого финансирования. Сколько детей занимаются в спортивных секциях и различных кружках, как туда записаться, какие из них популярны и о многом другом, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Более 162 тысяч детей занимаются в спортивных секциях

Два года назад Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил обратить особое внимание на развитие спортивного и творческого потенциала детей. Для этого, в декабре 2020 года был принят закон, в рамках которого впервые был внедрен механизм государственного творческого и спортивного заказов для детей и подростков.

В рамках этого механизма были разработаны правила подушевого финансирования, по которым государство оплачивает за посещение каждого ребенка непосредственно организации. Операторами программы выступают акиматы в регионах. На участие в этой программе могут подавать и частные секции, и кружки. Поставщики услуг отправляют заявки, их предложения размещаются на специально разработанном портале artsport.edu.kz, а дети с помощью родителей уже выбирают каким видом спорта или творчества заняться.

Итак, насколько востребованы бесплатные спортивные секции и кружки?

Реализация государственного спортивного и творческого заказа была запущена 1 мая 2021 года. По данным Комитета по делам спорта и физической культуры, за этот период зарегистрировалось и сейчас занимаются 162 208 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Количество спортивных секций, работающих по программе подушевого финансирования, составляет 3 289.

Ниже представлена таблица о посещаемости спортсекций в регионах.

Количество творческих кружков, которые работают с artsport.edu.kz, составляет 5984. В них занимаются 186 731 ребенок.

В таблице ниже представлена занятость детей занятиями в кружках по регионам.

Какие виды спорта популярны среди детей?

Всего в списке финансируемых государством 71 вид спорта. Из них в настоящее время на портале представлено около 16-20 видов.

Самые популярные и востребованные - это футбол, в том числе мини-футбол в футзалах, шахматы, дзюдо, таэквондо, плавание, каратэ, художественная спортивная гимнастика, бокс, волейбол, вольная греко-римская борьба, казахская борьба, спортивные танцы, баскетбол и настольный теннис.

Наиболее популярные спортивные секции для детей с ограниченными возможностями: шашки, шахматы, армрестлинг, плавание, адаптивное карате, волейбол, легкая атлетика и настольный теннис.

Стоит отметить, что методика запрещает разделять детские группы для обычных и особенных детей. В любую группу могут быть зачислены дети с особенностями. В списке финансируемых государством секций 45 видов спорта для детей-инвалидов по зрению, слуху и проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Что касается творческих кружков, то к самым посещаемым относят национальные, народные танцы, современные, эстрадные танцы, живопись, народные инструменты, домбыра, эстрадный вокал, ораторское искусство, сценическая речь и актерское мастерство.

В каждом регионе свой бюджет

Финансирование госзаказа обеспечивается за счет местных бюджетов. Предусмотренные акиматами деньги напрямую поступают поставщику, исходя из фактического посещения занятий каждым ребенком. То есть, деньги следуют за ребенком.

Ниже представлена информация о том, сколько средств выделено акиматами в регионах на 2022 год.