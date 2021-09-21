Бесплатные корма и сено на 32 млн тенге доставят в Мангистау из Костанайской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Между акиматом Мангистауской области и ТОО «Олжа Агро» подписан меморандум о доставке кормов и сена для скота на безвозмездной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

По информации ведомства, в Мангистауской области продолжаются мероприятия по оказанию помощи владельцам скота, пострадавшего от засухи. В рамках договоренности с акиматом региона, ТОО «Олжа Агро» доставит в Мангистаускую область 250 тонн сена и 180 тонн кормов общей стоимостью 32 миллионов тенге на безвозмездной основе в виде помощи владельцам скота пострадавшего от засухи.

Кроме того, в рамках подписанного меморандума, ТОО «Олжа Агро» будет поставлять в регион корм для скота по ценам ниже рыночной.

Аким области Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений по организации открытого механизма доставки и распределения кормов между жителями.

Ответственным за эту работу назначен заместитель акима области Галымжан Ниязов, ставший подписантом меморандума от местного исполнительного органа. Со стороны ТОО «Олжа Агро» подписантом выступил генеральный директор компании Айдарбек Ходжаназаров.