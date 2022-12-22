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Бесплатные катки открылись в Алматы

22 Декабря 2022, 12:52
Бесплатные катки открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы работают четыре бесплатных катка для горожан и гостей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата мегаполиса, катки расположены в следующих местах:

- перед парком Первого Президента;

- перед Дворцом Республики;

- в Ауэзовском районе в мкр. Таугуль по адресу Ыкылас, д. 8;

- перед акиматом Наурызбайского района по адресу мкр Шугыла, д. 347.

На следующей неделе состоится открытие катков в Турксибском районе перед Домом школьников № 6 по адресу Сейфуллина, д. 13 и в Жетысуйском районе в парке «Гулдер».

Вход – бесплатный, стоимость аренды коньков на один сеанс (два часа) составляет 1 000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания бесплатные. Пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

Катки функционируют круглосуточно.


Фото: пресс-служба акимата города Алматы



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