телерадиокомплекс президента РК
    20:56, 27 Март 2026 | GMT +5

    Бесплатную юридическую помощь получили жители Актобе

    В Актобе и районах Актюбинской области прошла масштабная акция «Правовая аптека», центральной площадкой которой стал ТРЦ Keruen City с участием представителей прокуратуры, госорганов, правоохранителей, юристов и адвокатов, передает Kazinform.

    а
    Фото: акимат Актобе

    Цель акции — повышение правовой грамотности населения, оказание гражданам бесплатной юридической помощи, содействие в оперативном и квалифицированном решении проблемных вопросов, а также широкое продвижение принципа «Закон и порядок».

    На мероприятие пришло большое количество жителей Актобе. Горожане обращались с различными вопросами, связанными с алиментами, кредитной задолженностью, мошенничеством, особенно интернет-мошенничеством.

    а
    Фото: акимат Актобе

    — В рамках закона проводится разъяснительная работа. Граждане получают исчерпывающие ответы на свои вопросы, при необходимости мы помогаем составить исковые заявления в суд и готовим их проекты, — отметил руководитель аппарата областной прокуратуры Асхат Бекмуханов.

    а
    Фото: акимат Актобе

    Для удобства граждан работа была организована по трём направлениям: в блоке правоохранительных органов предоставлялись консультации по уголовному и административному законодательству, государственные органы разъясняли вопросы социальных, земельных и жилищных прав, а в рамках экспертного блока юристы, нотариусы и судебные исполнители оказывали профессиональные консультации.

    Теги:
    Юриспруденция Закон и право Актобе Актюбинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
