Бесплатное высшее образование в государственных вузах введут в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что высшее образование в государственных университетах страны станет бесплатным для студентов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый канал Грузии .

По его словам, одновременно вводятся механизмы, направленные на повышение мотивации обучающихся и их вовлеченности в образовательный процесс.

Как отметил глава правительства, если студент не сдает два предмета в течение семестра, это свидетельствует о недостаточном участии в учебном процессе. В таких случаях с третьего семестра будет сокращаться объем государственного финансирования.

По словам Кобахидзе, данная мера преследует единственную цель — стимулировать студентов к более ответственному отношению к учебе и поддерживать высокий уровень академической успеваемости. При этом он подчеркнул, что впервые в истории Грузии обучение в государственных университетах станет полностью бесплатным для студентов.

Ранее парламент Грузии принял пакет поправок в законодательство, предусматривающий новые требования к иностранным студентам.