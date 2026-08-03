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    Бесплатное высшее образование в государственных вузах введут в Грузии

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что высшее образование в государственных университетах страны станет бесплатным для студентов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый канал Грузии.

    Бесплатное высшее образование в государственных вузах введут в Грузии
    Фото: Study Abroad

    По его словам, одновременно вводятся механизмы, направленные на повышение мотивации обучающихся и их вовлеченности в образовательный процесс.

    Как отметил глава правительства, если студент не сдает два предмета в течение семестра, это свидетельствует о недостаточном участии в учебном процессе. В таких случаях с третьего семестра будет сокращаться объем государственного финансирования.

    По словам Кобахидзе, данная мера преследует единственную цель — стимулировать студентов к более ответственному отношению к учебе и поддерживать высокий уровень академической успеваемости. При этом он подчеркнул, что впервые в истории Грузии обучение в государственных университетах станет полностью бесплатным для студентов.

    Ранее парламент Грузии принял пакет поправок в законодательство, предусматривающий новые требования к иностранным студентам.

    Вузы В мире Грузия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор