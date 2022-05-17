17 Мая 2022 09:55

Бесплатное питание организуют для учащихся младших классов в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 800 тыс. казахстанских школьников получают бесплатное горячее питание. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем учебном году горячее питание с учетом одноразовых норм питания организовано в 6056 (88,8 %) школах для 3 284 979 обучающихся. Бесплатным горячим питанием охвачены 851 497, или 25,5% школьников, в том числе 427 454 ребенка из социально уязвимых семей и учащихся начальных классов городов Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Западно - Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской областей», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, средняя стоимость одноразового школьного питания составляет 481 тенге, на эти цели из средств местного бюджета выделено более 69 млрд тенге.

«В Алматы планируется охватить бесплатным питанием учащихся 1-4 классов с сентября текущего года. Для обеспечения обучающихся вне зависимости от его социального статуса горячим питанием необходимо более 450 млрд тенге в год (при средней стоимости одноразового питания на одного ребенка 800 тенге). Таким образом, дополнительный объем средств для обеспечения школьников бесплатным питанием составляет более 381 млрд тенге в год», - добавил зампремьера.