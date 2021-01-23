Бесплатное обследование у онкологов-гинекологов проводят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы женщины могут пройти обследование у онкологов-гинекологов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января 2021 года с 09:00 до 13:00 часов в Алматинском онкологическом центре будет проводиться День открытых дверей с участием ведущих специалистов онкологов-гинекологов.

Мероприятие будет проведено в рамках недели профилактики рака шейки матки в Республике Казахстан.

Как отмечает Райхан Болатбекова, заведующая отделением онкогинекологии Алматинского онкологического центра, у каждой женщины есть риск появления рака шейки матки.

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин. Только за прошедший 2020 год в городе Алматы зарегистрировано 145 новых случаев. Чаще всего болезнь выявляется у женщин старше 30 лет.

«Женщина регулярно должна проходить обследование, скрининг, для того чтобы предотвратить и выявить рак шейки матки на ранних стадиях, лечение которого будет менее тяжелым, а также вероятность полного излечения при своевременном обращении может достигать 100%», - отмечает специалист.

В ходе Дня открытых дверей женщины могут получить бесплатную консультацию специалистов, а также обследоваться у онкогинеколога.

Время и место проведения профилактического осмотра пройдет по адресу г.Алматы, ул. Папанина, 220, Литер А, 1 этаж КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр».

По всем вопросам проведения Дня открытых дверей можно обратиться по телефонам: +7 701 222 12 93, +7 707 497 44 14.