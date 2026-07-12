Бесплатный шиномонтаж прямо на трассе запустила полиция для казахстанских водителей

На одной из самых оживленных республиканских трасс Карагандинской области полицейские вместе с выездной шиномонтажной мастерской проводят необычную профилактическую акцию «Безопасная дорога», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские предлагают автомобилистам бесплатную проверку состояния шин, измерение давления в колесах и, при необходимости, помощь специалистов мобильного шиномонтажа. Главная цель акции — предупредить дорожно-транспортные происшествия и сделать дальние поездки безопаснее.

По словам командира батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медета Нурмуханова, ситуация на республиканских трассах остается серьезной.

— За шесть месяцев текущего года на обслуживаемых нами участках республиканских автодорог зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, — отметил он.

Основными причинами аварий остаются усталость и сон за рулем, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Однако существует еще один фактор риска, которому многие водители не придают значение — техническое состояние автомобиля, особенно состояние шин.

За полгода на трассах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стала разгерметизация колес вследствие износа шин.

Именно поэтому сегодня каждому водителю, следующему на дальние расстояния, специалисты бесплатно проверяли давление в шинах, оценивали их техническое состояние и, при необходимости, сразу устраняли выявленные недостатки.

Как рассказал мастер выездного шиномонтажа Илья Земляков, во время акции уже были выявлены потенциально опасные случаи.

— У одного из водителей, направлявшегося в Алматы, давление в колесах значительно превышало допустимую норму. В условиях летней жары это может привести к перегреву шины и ее разгерметизации во время движения. Мы снизили давление до нормативных показателей и объяснили водителю возможные последствия, — рассказал он.

Акция вызвала положительный отклик у автомобилистов. Многие водители искренне благодарили сотрудников полиции и специалистов мобильного шиномонтажа, отмечая, что подобная помощь на трассе особенно важна в период отпусков и дальних поездок. По словам участников акции, такая профилактика не только экономит время и средства, но и может сохранить самое ценное — человеческую жизнь.

В департаменте полиции Карагандинской области напоминают: перед каждой дальней поездкой необходимо обязательно проверять техническое состояние автомобиля, особое внимание уделять состоянию шин и давлению в них. Не садитесь за руль в утомленном состоянии, соблюдайте скоростной режим и при первых признаках сонливости остановитесь для отдыха. Иногда всего несколько минут, потраченных на проверку автомобиля, могут предотвратить трагедию и помочь благополучно вернуться домой, отметили полицейские.

Напомним, по итогам 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах республиканского значения сократилось на 5%. Такие данные приводит Министерство транспорта РК в ответе на запрос агентства Kazinform.