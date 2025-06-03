09:46, 03 Июнь 2025 | GMT +5
Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше
Минздрав планирует расширить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), передает агентство Kazinform.
Проектом предусмотрено включение 3 новых лекарственных препаратов для лечения:
- злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению),
- онкологических заболеваний,
- псориаза.
Реализация проекта направлена на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 16 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане.