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    09:46, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше

    Минздрав планирует расширить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), передает агентство Kazinform.

    лекарство от рака
    Фото: freepik

    Проектом предусмотрено включение 3 новых лекарственных препаратов для лечения:

    • злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению),
    • онкологических заболеваний,
    • псориаза.

    Реализация проекта направлена на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 16 июня 2025 года.

    Ранее сообщалось, что Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане.

    Теги:
    Аптеки Фармацевтика Медицина Лекарства Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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