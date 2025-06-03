Бесплатных лекарств для казахстанцев станет больше

Проектом предусмотрено включение 3 новых лекарственных препаратов для лечения:

злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (включая апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению),

онкологических заболеваний,

псориаза.

Реализация проекта направлена на повышение доступности эффективной терапии, улучшение клинических исходов и качества жизни пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 16 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане.