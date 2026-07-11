Бесплатные скрининги помогли выявить более 200 случаев рака в Алматы

С начала года благодаря бесплатным скринингам в Алматы выявили 225 случаев рака, при этом 215 из них — на ранней стадии, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Обследования проводятся в поликлиниках по месту прикрепления в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в том числе для незастрахованных граждан.

По данным Минздрава Казахстана, выявлено 225 случаев злокачественных новообразований, из них 215 диагностированы на ранней стадии, что подтверждает эффективность профилактических обследований и позволяет своевременно начать лечение.

С начала года в Алматинском онкологическом центре специализированную помощь получили более 14 тысяч пациентов. Выполнено свыше 1 100 операций, более 50% из которых — малоинвазивные. Химиотерапевтическое лечение получили более 12,5 тысячи пациентов, около 500 человек прошли лучевую терапию.

— Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Поэтому важно регулярно проходить бесплатные скрининги. При подозрении на онкологическое заболевание пациент проходит обследование по принципу «зелёного коридора». В Казахстане весь объем специализированной онкологической помощи: от диагностики до лечения предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП, — отметила заместитель директора Алматинского онкологического центра Жанна Кужаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане самая низкая доля взрослых с ожирением в Центральной Азии.