Бесплатные медосмотры для детей проведут в Алматы 1 июня

В честь Международного дня защиты детей во всех медицинских организациях Алматы пройдут дни открытых дверей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие направлено на укрепление здоровья детей и подростков, популяризацию активного образа жизни и профилактику заболеваний.

Для детей и их родителей будут организованы бесплатные консультации профильных специалистов: педиатров, стоматологов, травматологов, инфекционистов, невропатологов, ЛОР-врачей, акушеров-гинекологов и других врачей. В мероприятиях примут участие главные внештатные специалисты, ведущие эксперты и научные сотрудники.

Помимо консультаций, в медучреждениях проведут профилактические акции, встречи с родителями и подростками, конкурсы рисунков и культурно-массовые мероприятия. К инициативе присоединятся центры ЗОЖ и Молодежные центры здоровья.

Особое внимание уделят детям с особыми потребностями и состоящим на диспансерном учете. Для них организуют расширенную консультативную помощь и выездные осмотры на дому.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что основная цель мероприятий — формирование культуры заботы о физическом, ментальном и репродуктивном здоровье детей и молодежи.

С подробной программой дней открытых дверей жители смогут ознакомиться на официальных сайтах и в социальных сетях медицинских организаций Алматы, а также у своих лечащих врачей.

