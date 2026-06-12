Бесплатные курсы казахского языка открываются в Астане

В Астане управление по развитию языков и архивного дела совместно с КГУ «Руханият» организуют бесплатные курсы казахского языка, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Прием заявок начнется 1 июля 2026 года. Курс стартует 3 августа. Формат обучения: офлайн и онлайн. Занятия будут проходить 3 раза в неделю. В конце курса выдается специальный сертификат.

Адрес для регистрации на курс: город Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 209.

Время работы: Понедельник-пятница: 07:30-17:00.

Контактные телефоны: +7 (7172) 24-90-52; +7 707 497 71 43.

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