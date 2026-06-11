Казахский и азербайджанский — самые быстрорастущие языки на ChatGPT

Об этом заявила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в подкасте All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg, передает Kazinform.

По ее словам, команда по экономическим исследованиям компании зафиксировала, что самые быстрорастущие континенты по использованию ChatGPT — африканские страны, а среди языков лидируют азербайджанский и казахский.

Напомним, 3 июня делегация OpenAI на встрече с заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым представила аналитические данные об использовании ChatGPT в Казахстане, отметив высокий уровень вовлеченности пользователей и активное внедрение технологий в повседневную жизнь.

Согласно данным компании, Казахстан значительно опережает другие страны Центральной Азии по уровню использования ИИ. Для сравнения, Кыргызстан занимает 52-е место в глобальном рейтинге по использованию потребительской версии ChatGPT на душу населения, Узбекистан — 58-е место.

Ранее Kazinform cообщал о том, что свыше 160 тысяч лицензий ChatGPT Edu предоставлены организациям образования Казахстана.