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    22:48, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Беспилотники патрулируют лесостепные массивы в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С наступлением пожароопасного периода у акмолинских спасателей и лесников появились новые помощники. На ежедневной основе лесостепные массивы патрулируют беспилотные летательные аппараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на вооружении департамента имеется беспилотник для использования в экстренных ситуациях, поисков очагов возгорания и пропавших людей. Также в лесных учреждениях есть два дрона с функцией голосового оповещения.

    «Сотрудники лесных учреждений могут дистанционно обнаружить попытки поджога, розжига костра и своевременно принять меры, а также провести профилактическую работу с отдыхающими. Помимо этого, в пожароопасный период в лесных массивах города Степногорска, Зерендинского, Сандыктауского, Бурабайского, Аккольского, Буландынского районов и района Биржан Сал осуществляется авиапатрулирование тремя авиагруппами АО «Казавиалесоохрана», - поделились в ведомстве.

    С начала пожароопасного периода в области уже зафиксировано три лесных пожара и семь загораний травостоя. К административной ответственности привлечены 14 лиц: четверо получили предупреждение, десять нарушителей оштрафованы на 306 300 тенге.

    Как сообщили спасатели, в пожароопасный сезон прошлого года на территории области произошло 123 лесных и 6 степных пожаров, а также 140 загораний степных массивов. При этом в степном пожаре погиб один человек.


    Теги:
    Пожар Акмолинская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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