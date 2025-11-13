Беспилотники использовали для переброса запрещенных предметов в колонии Казахстана

Анализ оперативной обстановки показывает, что введение круглосуточного патрулирования прилегающих территорий военнослужащими Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками департаментов полиции и ДУИС приносит положительные результаты. Меры позволяют эффективно перекрывать каналы поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения.

С начала года предотвращено 128 попыток переброса запрещенных предметов, из них семь с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В одном из случаев, 11 ноября в городе Ленгер при досмотре автотранспорта, въезжавшего на территорию учреждения № 55, солдат-стрелок группы досмотра обнаружил спрятанные в мешке с цементом запрещенные предметы. В результате было изъято десять мобильных телефонов, 11 SIM-карт и два зарядных устройства.

Ранее МВД РК обновило правила внутреннего распорядка в колониях.