    10:23, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Беспилотники использовали для переброса запрещенных предметов в колонии Казахстана

    С начала 2025 года на транспортных контрольно-пропускных пунктах учреждений уголовно-исполнительной системы зафиксировали 36 фактов изъятия запрещенных предметов, передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацгвардию МВД РК.

    Фото: Нацгвардия МВД РК
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Анализ оперативной обстановки показывает, что введение круглосуточного патрулирования прилегающих территорий военнослужащими Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками департаментов полиции и ДУИС приносит положительные результаты. Меры позволяют эффективно перекрывать каналы поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения.

    С начала года предотвращено 128 попыток переброса запрещенных предметов, из них семь с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    В одном из случаев, 11 ноября в городе Ленгер при досмотре автотранспорта, въезжавшего на территорию учреждения № 55, солдат-стрелок группы досмотра обнаружил спрятанные в мешке с цементом запрещенные предметы. В результате было изъято десять мобильных телефонов, 11 SIM-карт и два зарядных устройства.

    Ранее МВД РК обновило правила внутреннего распорядка в колониях.

     

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
