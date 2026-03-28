Беспилотники и базы ИИ помогли полиции Алматы обнаружить более 500 кг наркотиков

Как сообщил начальник департамент полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов на встрече с населением, в теневой оборот не допущено более 500 кг наркотических средств. Из них свыше 54 кг составляют синтетические вещества, что позволило предотвратить распространение около 2,5 тысячи доз наркотиков.

По его словам, противодействие наркоугрозе находится на постоянном контроле. Работа ведется сразу по нескольким направлениям — профилактика, цифровизация и международное сотрудничество. В борьбе с наркопреступностью активно используются современные технологии: системы анализа на базе искусственного интеллекта, беспилотные летательные аппараты и цифровые решения для работы с доказательствами. Особое внимание уделяется борьбе с наркорекламой.

С участием волонтеров и неравнодушных жителей уничтожено более 15 тысяч граффити с рекламой наркотиков, а также выявлено и заблокировано около 2900 интернет-ресурсов. Благодаря содействию граждан задержаны 92 человека, причастные к распространению наркотиков, все они привлечены к уголовной ответственности.

Также он напомнил, что за распространение наркотиков через социальные сети, мессенджеры и граффити предусмотрена уголовная ответственность — от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, с 1 января ужесточена ответственность за оборот закиси азота, который признан сильнодействующим веществом. За его незаконное хранение и распространение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее МВД РК провело масштабную спецоперацию с применением современных IT-технологий, направленную на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.