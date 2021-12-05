Бесхозный выпас скота выявляют полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Бесхозный выпас сельскохозяйственных животных выявляют полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как пояснили в пресс-службе ДП, при выявлении бесхозного скота сотрудниками полиции департамента полиции Нур-Султана совместно с представителями КГП на ПХВ «АстанаВетСервис» акимата города Нур-Султана, ГУ «Территориальная инспекция города Нур-Султана Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК», животные загоняются на специальную стоянку для сельскохозяйственных животных, расположенную на территории Эко-полигона по шоссе Алаш, 72. Устанавливаются владельцы животных, в отношении которых за нарушение законодательства РК в области ветеринарии принимаются административные меры.

Сельскохозяйственные животные передаются владельцу под расписку, с проведением разъяснительной работы. Так, с начала функционирования стоянки, а именно с октября 2021 года, сотрудниками полиции помещено более 80 голов лошадей.

На территории города Нур-Султана действуют «Правила содержания животных на территории города Астаны», утвержденные решением маслихата города Астаны от 23 декабря 2015 года № 449/62-V.

Согласно вышеуказанным Правилам на территории города предусмотрено стойловое содержание сельскохозяйственных животных и птиц и осуществляется в границах санитарных зон, устанавливаемых маслихатом города Нур-Султан.

В полиции отметили, что за нарушение законодательства в области ветеринарии влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Зачастую по причине нахождения бесхозного домашнего скота на дорогах происходят нарушения ПДД, дорожно-транспортные происшествия.

«С начала года в столице зарегистрировано 235 факта нарушений ПДД, 40 ДТП с участием скота. В два раза вырос рост обращений на канал «102» по фактам нахождения скота на трассе. Если в прошлом году в полицию поступило 266 сообщений, то за аналогичный период т.г. 523 сообщений от граждан», - сообщили в полиции.