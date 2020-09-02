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Бесхозные сети в Алматы передадут на баланс города до октября

2 Сентября 2020 14:12
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Бесхозные сети в Алматы передадут на баланс города до октября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы передачу бесхозных сетей на баланс города планируется полностью завершить до октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все бесхозные сети передаются на баланс города. Это позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации коммунальным службам, приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги, которые сравнятся с общегородскими. О ходе исполнения поручения акима рассказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

По его словам, до сегодняшнего дня было принято около 700 адресов по Алматы. Процедура перехода бесхозных сетей на баланс коммунальной собственности города проходила в 2 этапа.

«В прошлом году до ноября было принято 544 адреса через решение суда. Это 156 основных подстанций и 746 км линии электропередач. В этом году работы до марта были продолжены. Оставшиеся выявили совместно с районным акиматом – 450 адресов. По всем бесхозным сетям решение судов уже есть, кроме Бостандыкского района. В данное время мы с ними уже отрабатываем», — сообщил Асет Масабаев, добавив, что по Бостандыкскому району в целом проходит 132 адреса, это 19 трансформаторных подстанций, 63 электрических сетей. Их п ланируется до конца сентября передать на баланс коммунальной собственности Алматы. В настоящее время идет процедура регистрации.

«Следующая передача на баланс - «Алатау Жарык компаниясы». В настоящее время идет процедура завершения регистрации всех этих сетей в органах юстиции. По остальным свыше 400 объектам мы сейчас приняли, процедуру заканчиваем. На этой неделе уже будет постановление акима о передаче на баланс «Алатау Жарык компаниясы», — сказал он, отметив, что после этого будет процедура по узакониванию лицевых счетов.

В целом, Асет Масабаев сообщил, что до октября текущего года планируется полностью завершить передачу бесхозных сетей на баланс города.



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#Алматы   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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