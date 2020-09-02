Бесхозные сети в Алматы передадут на баланс города до октября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы передачу бесхозных сетей на баланс города планируется полностью завершить до октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все бесхозные сети передаются на баланс города. Это позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации коммунальным службам, приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги, которые сравнятся с общегородскими. О ходе исполнения поручения акима рассказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев.

По его словам, до сегодняшнего дня было принято около 700 адресов по Алматы. Процедура перехода бесхозных сетей на баланс коммунальной собственности города проходила в 2 этапа.

«В прошлом году до ноября было принято 544 адреса через решение суда. Это 156 основных подстанций и 746 км линии электропередач. В этом году работы до марта были продолжены. Оставшиеся выявили совместно с районным акиматом – 450 адресов. По всем бесхозным сетям решение судов уже есть, кроме Бостандыкского района. В данное время мы с ними уже отрабатываем», — сообщил Асет Масабаев, добавив, что по Бостандыкскому району в целом проходит 132 адреса, это 19 трансформаторных подстанций, 63 электрических сетей. Их п ланируется до конца сентября передать на баланс коммунальной собственности Алматы. В настоящее время идет процедура регистрации.

«Следующая передача на баланс - «Алатау Жарык компаниясы». В настоящее время идет процедура завершения регистрации всех этих сетей в органах юстиции. По остальным свыше 400 объектам мы сейчас приняли, процедуру заканчиваем. На этой неделе уже будет постановление акима о передаче на баланс «Алатау Жарык компаниясы», — сказал он, отметив, что после этого будет процедура по узакониванию лицевых счетов.

В целом, Асет Масабаев сообщил, что до октября текущего года планируется полностью завершить передачу бесхозных сетей на баланс города.



