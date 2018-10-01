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«Беседы на Шелковом пути» прошли в Карагандинской области

2 Октября 2018 02:28 289
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«Беседы на Шелковом пути» прошли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Балхаше Карагандинской области прошли мероприятия ежегодного Международного культурологического проекта Ассамблеи народа Казахстана «Беседы на Шелковом пути», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Этот проект был организован в 2007 году по инициативе общественного деятеля Мурата Ауэзова, реализовывается Ассамблеей народа Казахстана и «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан.

«Беседы на Шелковом пути» проводятся ежегодно с участием стран Центрально-Азиатского региона. Как отметили организаторы, целью проекта является способствовать укреплению всесторонних связей между странами и народами региона Центральной Азии.

Мероприятия начались с посещения этноаула «Ұлы Дала өркениеті» и возложения цветов к мавзолею народного акына и композитора Казахстана Шашубая Кошкарбаева в рамках проведения республиканской историко-экологической акции «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі».

В конференции приняли участие известные писатели, культурологи, общественные деятели. Участники поделились своим видением продолжения традиций Великого Шелкового пути, а также обсудили его роль в формировании общекультурных ценностей, межэтнической и межконфессиональной толерантности.

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, АНК,
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Автор:

Гульзат Сахова

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