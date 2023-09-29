Берлин рядом

Сопредседатель Берлинского Евразийского клуба Петер Тилс, длительный период времени занимавший пост главного исполнительного директора по Центральной и Восточной Европе «Deutsche Bank», поделился с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» своей оценкой визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию.

- На мой взгляд, на данном этапе наблюдается интенсификация двусторонних отношений между Германией и Казахстаном. Особенно в течение последних месяцев текущего года. В июне Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил визит в Казахстан. Сегодня начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии. Это будет третий визит казахстанского лидера в ФРГ в статусе Главы государства.

Мне удалось быть модератором панельной дискуссии во время казахстанско-германского саммита в 2019 году, который был весьма удачным для обеих сторон. Это событие определенно способствовало притоку инвестиций.

Я также много лет участвовал и был ответственным за работу Делового совета Казахстана и Германии, одной из целей которого было сопровождение немецкого бизнеса в Казахстан, а также интенсификация деловых связей.

Я также внимательно ознакомился с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Должен сказать, что в Послании есть много важных элементов, которые имеют значение для казахстанско-немецкого партнерства.

Фото: из личного архива Петера Тилса

В Послании Президента Казахстана поставлены весьма конкретные задачи на ближайшие три года. Это диверсификация индустрии, развитие производственного сектора, достижение стабильного экономического роста в 6-7%, ускорение приватизации и проведения народных IPO. Также было отмечено, что международный финансовый центр «Астана» должен стать основной площадкой для привлечения «зеленого» фондирования.

Поэтому исходя из этого, я думаю, что созданы хорошие рамки для перспективного сотрудничества Казахстана с немецкими компаниями, которые сегодня сильно ориентированы на развитие зеленой экономики, а также на казахстанскую промышленность, которая может извлечь из этого выгоду.

Транспортные связи между Китаем и Европой также обеспечивают интенсификацию перевозок по Каспийскому морю, поэтому в этом контексте развитие Транскаспийского маршрута, очень важно.

Необходимо увеличить морские перевозки, и скажем так, вложить значительные средства в портовую структуру - все это элементы, в которых немецкая промышленность имеет значительные интересы.

Я думаю, что в этом контексте визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию важен. Президент РК также поддерживает очень интенсивный диалог с нашим канцлером Олафом Шольцом и у них также запланирована в эти дни большая встреча с главами всех государств Центральной Азии.

Я думаю, это также показывает, как Германия ценит роль Казахстана в контексте Центральной Азии. Кроме того, добавлю, что дело не только в роли, которую Казахстан играет между Китаем и Европой, но также важно, какое место Казахстан занимает в Центральной Азии. В этом смысле, я уверен, что текущий визит Касым-Жомарта Токаева для нас очень важен.