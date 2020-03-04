Берик Уали прокомментировал твит Президента о выходе на работу госслужащих после праздников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали прокомментировал публикацию Президента в Twitter о выходе на работу государственных служащих в выходные дни после праздников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на его страницу в Facebook.
«На мое имя поступают просьбы разъяснить вчерашнюю публикацию Президента К.К. Токаева по вопросам работы госслужащих в выходные и праздничные дни.
Поводом для заявления Главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы.
Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и т.д. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур.
Поэтому Президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями. Речь идет о работниках аппаратов Президента, Правительства, министерств, подотчетных Главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения.
При этом речь идет о том, чтобы полностью соблюдать казахстанское законодательство. В соответствии со статьей 32 Закона «О государственной службе в Республике Казахстан» для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством.
Согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться.
Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее 1,5 дневной ставки.
Таким образом, речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса.
В целом законодательство меняться не будет, такого поручения Глава государства не давал.
Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны.
Напомню, буквально несколько дней назад Президент в Жамбылской области призвал наших граждан показать пример трудолюбия, усидчивости, вдумчивости. Убежден, что эти слова Главы государства были адресованы в первую очередь государственным служащим», - говорится в сообщении.
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