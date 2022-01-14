Берик Уали: Президент поручил определить степень вины задержанных граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал поручение Главы государства в адрес Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ».
«Как известно, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях «Трагического января». Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.
Участники мирных демонстраций, считает Президент, не должны преследоваться в уголовном порядке. Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране», - написал Бю Уали в Facebook.Ранее сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек.
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