Берик Шолпанкулов назначен заместителем председателя Национального банка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан.

Берик Шолпанкулов родился в 1976 году в Алматинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер. Трудовую деятельность начал в 1996 году казначеем Управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК.

В разные годы занимал руководящие должности в системе казначейства при МФ РК. С 2008 по 2014 года работал вице-министром финансов РК.

В 2014–2016 годы - заместитель министра обороны РК. С 2016 года занимал должность вице-министра финансов РК.