Берик Абилов: «Трехзвенная модель уголовного процесса – обеспечение защиты прав граждан»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По поручению Главы государства с декабря 2020 года проводится реформа по модернизации уголовного процесса, предполагающая четкое разделение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом. О результатах внедрения трехзвенной модели уголовного процесса рассказал прокурор Костанайской области Берик Абилов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

- Берик Рахатович, в чем суть трехзвенной модели уголовного процесса?

- 1 сентября 2020 года в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства поручил поэтапно внедрить в стране трехзвенную модель уголовного процесса.

Такая система действует в развитых странах Организации экономического сотрудничества и предусматривает следующую организацию процесса.

Орган уголовного преследования выявляет преступления, устанавливает причастных лиц и собирает улики.

Прокурор дает оценку собранным доказательствам, пресекает нарушение прав участников уголовного процесса, не допускает вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс и поддерживает государственное обвинение в суде.

Суд занимается санкционированием следственных действий, рассмотрением жалоб и назначением наказания.

Мировая практика показывает, что разграничение полномочий уполномоченных органов позволяет максимально обеспечить защиту прав граждан на всех стадиях уголовного процесса. Разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая от необоснованных незаконных решений. Каждая из стадий трёхзвенной модели служит фильтром, через который должно пройти уголовное дело, перед тем как будет рассмотрено судом.

Вы отметили, что новая модель уголовного процесса внедряется поэтапно. Каковы сроки реализации проекта и что они предусматривают?

- С 31 декабря 2020 года вступили в силу нормы Уголовного-процессуального кодекса, закрепляющие повышение ответственности прокурора и изменение его процессуальных полномочий. С этого момента прокурором согласовываются ключевые процессуальные решения, принимаемые органами досудебного расследования.

Так стартовал первый, по сути, переходный этап внедрения трехзвенной модели.

Генеральной прокуратурой перед принятием закона проведена подготовительная работа. Основные механизмы апробированы в пилотном режиме в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а в октябре 2020 года к проекту присоединилась вся республика.

В этот период прокуратурой Костанайской области принят ряд организационных мер.

Создали мониторинговую группу из числа сотрудников прокуратуры и правовой статистики, которой осуществлены выезды в регионы для обучения сотрудников прокуратуры и органов уголовного преследования.

Для исключения ошибок совместно с Департаментом полиции разработали методику принятия и согласования процессуальных решений, а также шаблоны процессуальных документов.

Кроме того, с 1 июля по 31 декабря 2021 года прокуратурой области реализован пилотный проект по апробированию механизма принятия решений прокурором по делам об убийствах.

Для успешной реализации проекта заключены меморандумы с Костанайской академией МВД и Институтом судебных экспертиз по обучению сотрудников прокуратуры в сфере экспертных исследований, в т.ч. с использованием криминалистического полигона Академии (обнаружение, изъятие и закрепление следов преступления в максимально приближенных условиях).

Профессорско-преподавательским составом Академии проведены теоретические и практические семинары, связанные с расследованием убийств (порядок проведения осмотра места происшествия; фиксация и изъятия орудия преступления, следов пальцев рук и т.д.).

Для получения практических навыков расследования создано 19 межведомственных следственно-оперативных групп под руководством сотрудников прокуратуры.

С июля по декабрь 2021 года в суд направлено 11 уголовных дел, в производстве 8. Судом отмечено быстрое и качественное расследование, завершенное за 2 недели.

С 1 января 2022 года начался второй этап, на котором прокуратура должна составлять обвинительные акты по преступлениям особо тяжкой категории. Это означает, что прокурор подводит итоги досудебного расследования и квалифицирует действия подозреваемого.

На сегодняшний день прокурорами с составлением обвинительного акта в суд направлено 9 дел.

С 2023 года подобная модель будет действовать по коррупционным правонарушениям, а с 2024 года – по всем категориям уголовных правонарушений.

- Берик Рахатович, новая модель уголовного процесса ощутимо повысила нагрузку на органы прокуратуры. Отразилось ли это на качестве надзорной деятельности?

- Подводя итоги 2021 года отмечу, что работа прокуроров подверглась трансформации, вместе с повышением полномочий усилилась и ответственность. Исчезла размытость ответственности за нарушения прав граждан.

Качественная работа по надзору за уголовным преследованием сократила рост повторных жалоб и обращений граждан. Следовательно, наши усилия не напрасны, а нагрузка оправдана.

Нужно понимать, что трехзвенная модель уголовного процесса неразрывно связана с цифровизацией уголовного дела. Цифра предоставляет возможность немедленного прокурорского реагирования на нарушения прав.

Так, в 2021 году прокурорами в онлайн режиме изучено свыше 23 тысяч процессуальных решений, 3 тысячи из которых не прошли прокурорский фильтр и по ним отказано в согласовании.

За истекший период отказано в согласовании по 431 решению.

Акцентирую внимание, что ни следователь, ни прокурор при этом не покидают своего рабочего места.

Наряду с этим, не допущено необоснованное вовлечение 78 лиц в орбиту уголовного процесса, на 40% снизилось количество нарушений конституционных прав участников процесса, вдвое уменьшилось количество признания лиц в качестве подозреваемых.

Это свидетельствует об улучшении качества досудебного расследования и усилении надзора в этой сфере.

Кроме того, сократилось время на составление следователем не только процессуальных документов, но и запросов и сопроводительных писем.

Минимизированы технические ошибки, так как большинство сведений заполняется автоматически.

Усилился прокурорский надзор и ведомственный контроль, чем повышена оперативность принятия решений, как следователем, так и прокурором.

Инициатива Президента способствовала повышению уровня профессионализма правоохранительного блока и судебной системы.

- Вы сказали, что цифровизация уголовного процесса положительно повлияла на защиту конституционных прав граждан. Что вы можете сказать об электронном судопроизводстве?

– Статья 42-1 УПК предусматривает ведение уголовного процесса, как в бумажном, так и в электронном формате.

В 2021 году по области в электронном формате расследовалось свыше 6 тысяч уголовных дел или 80% от всего количества уголовных дел, в текущем году– свыше 1300 дел или 92%.

Электронный формат минимизирует риски манипуляции и фальсификации, потому что к материалам имеют доступ адвокаты, потерпевшие и подозреваемые.

Кроме того, система позволяет руководству полиции и надзирающему прокурору онлайн контролировать ход расследования, и при выявлении нарушений - своевременно реагировать.

Подводя итоги отмечу, что прокуратура области готова к выполнению поставленных задач Главой государства и руководством Генеральной прокуратуры.

Спасибо за беседу!