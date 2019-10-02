Берик Абдыгалиулы назначен акимом Улытауского района Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек представил нового акима Улытауского района. Руководить этим регионом теперь будет Берик Абдыгалиулы. За кандидатуру нового акима проголосовали на сессии депутаты районного маслихата. Жителям Улытау он также известен, поскольку в 2010 году уже возглавлял этот район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году в посёлке Рудник (сейчас посёлок Жезказган) Карагандинской области. По специальности - преподаватель истории и обществоведения.





В 1989 году начал свой трудовой путь с должности библиотекаря в Карагандинской областной детской библиотеке. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК. Был и. о. заведующего отделом и заместителем директора. Также работал заместителем директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК. В 1999-2000 годах занимал должность заместителя заведующего Аналитическим центром Совета безопасности РК.





С 2001 по 2002 годы работал заместителем акима Темиртау.

В 2012 году был назначен акимом города Жезказгана, и в этом же году перешёл в канцелярию Премьер-министра РК, став советником первого вице-премьера.

В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области.

До настоящего времени был внештатным советником министра культуры и спорта РК, руководил научно-методическим центром «Архив-2025» в Национальном архиве РК.

Ранее занимавший пост акима Улытауского района Ануар Омаров освобождён от должности по собственному желанию.



