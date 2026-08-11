Беременную женщину оправдали по делу об убийстве мужа в Алматинской области

В Алматинской области суд с участием присяжных заседателей оправдал женщину, обвиняемую в убийстве супруга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно материалам дела, 1 мая 2026 года между подсудимой К. и ее супругом произошел семейный конфликт по месту жительства. Во время ссоры женщина, по версии органа досудебного расследования, нанесла мужу один удар кухонным ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался.

Женщине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан — убийство.

Уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей. В ходе процесса суд всесторонне исследовал представленные сторонами доказательства.

— По итогам рассмотрения дела коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о невиновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления. На основании вердикта присяжных суд признал К. невиновной по предъявленному обвинению и постановил оправдательный приговор, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд также отменил ранее избранную в отношении женщины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального и материального вреда оставлен без удовлетворения. Процессуальные издержки отнесены на счет государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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