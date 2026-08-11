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    Беременную женщину оправдали по делу об убийстве мужа в Алматинской области

    В Алматинской области суд с участием присяжных заседателей оправдал женщину, обвиняемую в убийстве супруга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: pixabay

    Согласно материалам дела, 1 мая 2026 года между подсудимой К. и ее супругом произошел семейный конфликт по месту жительства. Во время ссоры женщина, по версии органа досудебного расследования, нанесла мужу один удар кухонным ножом в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался.

    Женщине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан — убийство.

    Уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей. В ходе процесса суд всесторонне исследовал представленные сторонами доказательства.

    — По итогам рассмотрения дела коллегией присяжных заседателей вынесен вердикт о невиновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления. На основании вердикта присяжных суд признал К. невиновной по предъявленному обвинению и постановил оправдательный приговор, — сообщили в пресс-службе суда.

    Суд также отменил ранее избранную в отношении женщины меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального и материального вреда оставлен без удовлетворения. Процессуальные издержки отнесены на счет государства.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее суд оправдал костанайского застройщика по второму делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Семья».

    Регионы Казахстана Суды Алматинская область Убийство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор