Беременную женщину спасли при пожаре в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар на четвертом этаже пятиэтажного общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, из общежития эвакуировали 119 жильцов, в том числе 23 ребенка. Из комнаты на пятом этаже пожарные буквально вынесли молодую беременную женщину.

«Мы поднялись по лестнице на пятый этаж. Женщине на позднем сроке беременности было сложно преодолеть четыре десятка ступеней в густом дыму. По пути она потеряла сознание. Пострадавшую передали коллегам и медикам», - рассказал заместитель оперативного дежурного Мереке Алимжанов.

Девушку немедленно госпитализировали. Угрозы здоровью медики не обнаружили и разрешили вернуться домой.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание.