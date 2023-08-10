Беременную женщину госпитализировали после удаления зуба в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской многопрофильной клинической больнице проведена двойная операция 30-летней беременной женщине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения Алматинской области, женщина в приемный покой больницы поступила с болями и кровотечением в области верхней челюсти справа. Со слов пациентки, ранее она обращалась в частную стоматологическую клинику, где ей удалили коренной зуб. После удаления появилось образование, которое постепенно увеличивалось в размере и периодически кровоточило.

В отделение челюстно-лицевой хирургии пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, у нее понизился гемоглобин, было кровотечение и наличие образования в области верхней челюсти справа. Помимо этого, пациентка была на 37 неделе беременности.

«С учетом беременности женщины мы собрали срочный консилиум в составе директора больницы, заведующей родильного отделения, гинеколога, заместителя по медицинской части и врачей отделения челюстно-лицевой хирургии. Было принято решение провести кесарево сечение, переливание крови в связи с критическим уровнем гемоглобина и большим объемом потери крови в течение длительного времени, а также провести челюстно-лицевую операцию под общим наркозом», - отметил заведующий отделением Марат Искаков.

Во время операции с учетом массивного кровотечения сосудистыми хирургами осуществлена перевязка наружной сонной артерии, после чего были удалены гематомы и отломки костей. В ходе оперативного вмешательства также обнаружены перфорация дна гайморовой пазухи и остеомиелит верхней челюсти, по заключению удалены еще два зуба. После тотальной операции и закрытия перфорации, пациентка была переведена в отделение реанимации для стабилизации состояния.

На сегодняшний день состояние женщины и малыша оценивается как удовлетворительное, они выписываются домой.