Беременную алматинку с переломом поставили на ноги за неделю до родов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка на 40-ой неделе беременности поскользнулась на улице и получила перелом костей правой голени, ребенок не пострадал. Ее доставили в городскую клиническую больницу № 4, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Травматологам предстояло решить сложную задачу: как помочь женщине, не спровоцировав роды, а также сделать это не навредив малышу.

«С момента сообщения о том, что к нам везут беременную с травмой, было решено собрать консилиум. Пациентку в приемном отделении встречали ведущие врачи травматологи, ортопеды, хирурги, анестезиологи и гинекологи клиники. Нужно было действовать быстро. Девушке 27 лет, она ждала первенца. Учитывая доношенный срок беременности, рассматривались несколько способов оказания помощи. Решено было провести оперативное лечение – остеосинтез большеберцовой кости интрамедуллярным блокируемым стержнем. Что позволило бы женщине родить, не прибегая к кесареву сечению, а также быстро встать на ноги и ухаживать за малышом», - рассказывает заместитель главного врача городской клинической больницы № 4 Алматы Сауле Марденова.

В экстренном порядке женщина была госпитализирована и наблюдалась в реанимации. Операцию провел заведующий приемным отделением Магадин Хайроев, ему ассистировал ведущий травматолог Константин Морозов. На операции присутствовала бригада врачей родильного дома № 4 в составе акушер-гинеколога и неонатолога. Операция длилась 1,5 часа. Это процедура, требующая от травматолога ювелирной точности, поэтому была использована интраоперационная рентгеновская система.

«Произведена операция закрытый остеосинтез правой большеберцовой кости интрамедуллярным блокируемым стержнем. Это соединение отломков костей, не прибегая к внешней фиксации. Остеосинтез обеспечивает прочную фиксацию отломков до полного их сращения. Преимуществом данного метода считается его минимальная травматичность, плюс мы хотели, чтобы пациентка могла нагружать сломанную ногу уже через несколько дней после операции», - отметил оперировавший врач Магадин Хайроев.

Далее врачи решили дождаться естественных родов, что позволяет малышу появиться на свет без дополнительного стресса. Акушер-гинекологи родильного дома № 4 навещали беременную женщину в больнице каждый день. Врачи восхищены мужеством пациентки, с которым она перенесла операцию и послеоперационный период. Женщина не поддавалась панике и запомнилась медикам особой стойкостью.

Далее пациентку на родоразрешение перевели в родильный дом № 4, а 2 января она самостоятельно родила мальчика.

«Мы с супругом очень благодарны врачам четвертой горбольницы и родильного дома. Благодаря их помощи роды прошли успешно. Сын родился с весом 3 кг 400 граммов, назвали Султан. Прошла всего неделя после той травмы и операции, я могу ходить. Все время, что я провела в руках врачей, я была окружена вниманием и заботой. Дай бог здоровья ангелам в белых халатах», - сказала она в день своей выписки.