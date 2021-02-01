Берегоукрепительные работы на озере Алаколь завершат в этом году в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В этом году на озере Алаколь в Алматинской области планируется завершить начатые в прошлом году берегоукрепительные работы. В результате побережье Алаколя будет укреплено защитным сооружением протяженностью 13,55 км (10,150 км поселок Акши и 3,4 км п. Коктума). Берегозащитная дамба предназначена для отражения волн высотой до 3 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

По данным областного управления строительства, в рамках работ по предотвращению дальнейшего разрушения берега с сохранением литодинамической системы озера и повышения рекреационной привлекательности данной территории будет реализован проект строительства ограждающей дамбы озера Алаколь, предусматривающий мероприятия по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений в поселках Акши и Коктуме. Реализация проекта позволит решить задачу защиты берегов путем создания искусственных пляжей, а строительство пешеходной набережной значительно улучшит рекреационный потенциал и привлекательность зон отдыха, расположенных на территории поселков Акши и Коктума.

Возводимая в рамках проекта берегозащитная дамба предназначена для отражения волн высотой до 3 метров за счет образования искусственного галечного пляжа. Как известно, искусственный галечный пляж считается наиболее эффективным и наименее затратным берегозащитным сооружением. Немаловажно, что при этом в прибрежной зоне сохраняется естественный водообмен, а вода сохраняет свою чистоту и прозрачность.

К слову, важнейший проект реализуется в рамках бюджетной программы «Развитие объектов охраны окружающей среды». Общая стоимость строительства составляет порядка 6,8 млрд тенге.

По данным акимата Алакольского района, на побережье «пестрого» озера на сегодня функционируют 264 зоны отдыха. В день они могут принимать и обслуживать более 23 тысяч туристов. К примеру, в прошлом году на зоне отдыха «Алаколь» были введены в эксплуатацию парк для посетителей и площадка для пляжного волейбола, футбола и большого тенниса. Кроме того, были построены и введены в эксплуатацию большой амфитеатр и фонтан. В целом в прошлом году отдыхающим предоставлено услуг на 4 млрд 790 млн тенге.